Тульская область получит 30,5 миллионов рублей на развитие экспорта. Такое распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, как сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
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