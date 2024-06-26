Соединяющий Хорошевское шоссе с центром мост отремонтировали на 50 процентов

Выполнено уже более 50 процентов запланированных работ по капитальному ремонту Краснопресненского путепровода, который проходит над железнодорожными путями Белорусского направления Московской железной дороги и соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года.