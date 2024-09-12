Эллисон бывший топ-менеджер FTX добивается конфиденциальности в деле о вынесении приговора

Кэролайн Эллисон, бывший топ-менеджер FTX, должна получить приговор в конце этого месяца. Ее участие в крахе криптовалютной биржи FTX, которая понесла миллиардные убытки в 2022 году, привлекло внимание к ее правовому положению.
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