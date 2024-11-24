Завтра, возможно, многим стоит отказаться от машины. И поехать на работу на метро. МЧС прогнозирует сильный ветер с порывами до 20 м/с и снегом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Завтра, возможно, многим стоит отказаться от машины. И поехать на работу на метро. МЧС прогнозирует сильный ветер с порывами до 20 м/с и снегом.