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РУССКИЕ ВЗЯЛИ МАСЮТОВКУ – ВОЕНКОРЫ СООБЩИЛИ О ПЛАЦДАРМЕ ЗА ОСКОЛОМ

РУССКИЕ ВЗЯЛИ МАСЮТОВКУ – ВОЕНКОРЫ СООБЩИЛИ О ПЛАЦДАРМЕ ЗА ОСКОЛОМ

Штурмовые отряды России взяли село Масютовку в Харьковской области. Русским бойцам удалось занять село Масютовку на купянском направлении.

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