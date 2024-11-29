Какие 2 ингредиента уберут засор в раковине за 15 минут

Засорившаяся раковина — это неудобство, с которым рано или поздно сталкивается каждый. Неприятный запах, медленно уходящая вода, а иногда и полный застой жидкости становятся сигналами, что труба требует чистки.
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