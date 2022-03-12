Карим Бензема: «Я перешел в «Реал» ради трофеев. Всегда хотелось остаться в памяти, и, думаю, я на верном пути»

Карим Бензема высказался о выходе на 3-е место в списке лучших бомбардиров «Реала». «Обойти Ди Стефано – мечта, потому что он легенда «Мадрида».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх