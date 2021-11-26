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Экоактивисты заблокировали 15 складов Amazon в преддверии «черной пятницы»

Экоактивисты заблокировали 15 складов Amazon в преддверии «черной пятницы»

Активисты экологической организации по защите климата Extinction Rebellion заблокировали 15 распределительных центров компании Amazon в Великобритании, Германии и Нидерландах.

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