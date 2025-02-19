Европейские друзья сливаются, им нечего предложить Украине – Романенко

Европа не сможет компенсировать Украине потерю американской поддержки – у нее есть деньги, но нет достаточного количества оружия и техники, а ведущие страны уже отказались размещать свои войска на Украине.
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