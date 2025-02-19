Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Walery
    А что... чем не вариант?  Эта мерзкая гэйевропа уже порядком Мировому обществу осточертела!США способны тайн...
  • Valentina Garmuviene
    Так этот шут обещал закончить войну и они ему поверили , а он их обманул ! Печально для них и для шута печальнее вдв...«Безумный король ...
  • Misha Glusch
    это уже было не раз...США способны тайн...

Европейские друзья сливаются, им нечего предложить Украине – Романенко

Европейские друзья сливаются, им нечего предложить Украине – Романенко

Европа не сможет компенсировать Украине потерю американской поддержки – у нее есть деньги, но нет достаточного количества оружия и техники, а ведущие страны уже отказались размещать свои войска на Украине.

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