Польская модель Шрайбер рассказала о застольях русских и украинцев в Египте AlexCoderПольская модель Шрайбер рассказала о застольях русских и украинцев в Египте AlexCoder Девушка рассчитывала на совсем другое развитие событий Западные пропагандисты продолжают поддерживать иллюзию о том, что Россия и россияне якобы оказались в полной изоляции и вызывают ненависть у граждан других стран.