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Польская модель Шрайбер рассказала о застольях русских и украинцев в Египте

Польская модель Шрайбер рассказала о застольях русских и украинцев в Египте

Польская модель Шрайбер рассказала о застольях русских и украинцев в Египте AlexCoderПольская модель Шрайбер рассказала о застольях русских и украинцев в Египте AlexCoder Девушка рассчитывала на совсем другое развитие событий Западные пропагандисты продолжают поддерживать иллюзию о том, что Россия и россияне якобы оказались в полной изоляции и вызывают ненависть у граждан других стран.

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