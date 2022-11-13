Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Ламело Болл отдал шикарную передачу из-за спины

Ламело Болл отдал шикарную передачу из-за спины

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл во время матча против «Майами» (115:132) отметился шикарной передачей из-за спины на Ника Ричардса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх