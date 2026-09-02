Захарова: возможности в цифровой сфере являются важным признаком великой державы

Собственные возможности в цифровой сфере являются важным признаком великой державы. Об этом на полях Восточного экономического форума заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.
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