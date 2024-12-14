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Рогов назвал символичной смену командующего группировкой ВСУ «Донецк»

Рогов назвал символичной смену командующего группировкой ВСУ «Донецк»

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что смена командира группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Донецк» является символичной.

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