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Пронедра

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Российское подполье объяснило, на Украине голода не будет, ее ждёт другое

Российское подполье объяснило, на Украине голода не будет, ее ждёт другое

Российские удары по складам и логистике Украины вызвали панику в соцсетях, но эксперты и подполье утверждают: голода не будет.

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