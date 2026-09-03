Российское подполье объяснило, на Украине голода не будет, ее ждёт другое

Российские удары по складам и логистике Украины вызвали панику в соцсетях, но эксперты и подполье утверждают: голода не будет.
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Ну и хорошо,что голодать не будут.Может и согреваться как то будут.Кстати,если кушать сало,человек не мёрзнет.