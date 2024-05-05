Леонид Пасечник поблагодарил участников проекта "Время героев" в ЛНР

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник посетили центр тестирования участников проекта "Время героев" в республике, сообщается в Telegram-канале Леонида Пасечника.
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