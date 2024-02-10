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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Никита Михалков заработает миллионы на своем спектакле

Режиссер Никита Михалков представит свой спектакль. В апреле жителей Красноярска и гостей города ждет XI Транссибирский арт-фестиваль, на который приедет сам глава Союза кинематографистов РФ и народный артист России Никита Михалков.

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