Никита Михалков заработает миллионы на своем спектакле

Режиссер Никита Михалков представит свой спектакль. В апреле жителей Красноярска и гостей города ждет XI Транссибирский арт-фестиваль, на который приедет сам глава Союза кинематографистов РФ и народный артист России Никита Михалков.
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