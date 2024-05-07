Пересадка рассады из дома в теплицу или в открытый грунт – стресс для растений

Пересадка рассады из дома в теплицу или открытый грунт может оказаться стрессом для растений. Чтобы они прижились на постоянном месте, нужно приложить некоторые усилия: тщательно подготовить грядку и саму рассаду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии