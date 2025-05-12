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Альба о 0:1 с «Рубином» с голом на 90-й: «Жалко пропускать после углового и всех тех моментов, что были у «Ростова»

Альба о 0:1 с «Рубином» с голом на 90-й: «Жалко пропускать после углового и всех тех моментов, что были у «Ростова»

«Ростов» пропустил гол на 90-й минуте. — Жалко пропускать после углового и всех тех моментов, которые были у нас.

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