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«Торпедо» построит футбольную базу с интернатом у метро «Первомайская» в Москве

«Торпедо» построит футбольную базу с интернатом у метро «Первомайская» в Москве

Московский футбольный клуб «Торпедо» намерен создать на востоке столицы крупный комплекс для подготовки молодых игроков.

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