С 3 ноября внесудебное банкротство физических лиц стало доступнее. Это следует из закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.
Я банкрот!
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С 3 ноября внесудебное банкротство физических лиц стало доступнее. Это следует из закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.
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