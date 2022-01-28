Вкусные рецепты

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Свежие комментарии

  • Людмила Бочкова (Хайрунина)
    А это потому что мадам воровка и рецепт называется Вкусный рулет с фаршем БЕЗ ТЕСТА!!!!! Сайт Женское счастье. СМЕШНО?Замесила ТЕСТО, р...
  • Людмила
    на фото совсем по-другому запечено !🙃Замесила ТЕСТО, р...
  • Людмила
    ну, на картинке явно не фарш выдавленный!😖😖😖Смешала куриное ф...

ТАРТАЛЕТКИ в магазине не покупаю. Показываю, как просто и быстро их приготовить из хлеба

ТАРТАЛЕТКИ в магазине не покупаю. Показываю, как просто и быстро их приготовить из хлеба

Ингредиенты: белый пышный хлеб дополнительно: стакан формы для кексов Приготовление: Возьмите пышный хлеб, срежьте корочки, они нам не потребуются.

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