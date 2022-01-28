ТАРТАЛЕТКИ в магазине не покупаю. Показываю, как просто и быстро их приготовить из хлеба

Ингредиенты: белый пышный хлеб дополнительно: стакан формы для кексов Приготовление: Возьмите пышный хлеб, срежьте корочки, они нам не потребуются.
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