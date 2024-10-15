Союз вьетнамских крестьян провел 9-й национальный форум

Центральное правление Союза вьетнамских крестьян вместе с Министерством сельского хозяйства и развития деревни провело 9-й национальный форум крестьян, пишет 15 октября электронная газета Коммунистической партии Вьетнама.
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