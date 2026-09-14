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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ахметзянов об удалениях Куля и Сивиса: «Если карточки за разговоры, будут большие санкции – так подставлять «Оренбург» нельзя»

Тренер « Оренбурга » Ильдар Ахметзянов рассказал, как будут наказаны Руслан Куль и Максим Сивис , удаленные в матче 8-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

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