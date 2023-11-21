Путин: Запад пытается использовать права человека для разрушения суверенитета

Запад стремится к использованию прав человека в целях разрушения суверенитета других государств. О подобном злом намерении пользоваться данной доктриной рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин.
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