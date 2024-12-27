Украине противостоит ВПК не только России, но еще десятков стран мира. Об этом на канале «Oboz UA» заявила глава украинского Центра поддержки аэроразведки, в прошлом участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар» Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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