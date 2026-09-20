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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» повторил худший старт клуба в истории АПЛ – 5 очков после 5 туров

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом» на выезде в 5-м туре АПЛ (1:1). Таким образом, у команды Майкла Кэррика 5 очков после 5 матчей.

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