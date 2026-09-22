Нанесён повторный удар по складу «Снежная Панда» в Одесской области. Ранее удар по нему же был нанесён первого июля, тогда комплекс временно приостановил работу.
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