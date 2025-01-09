Потерявший сознание игрок "Тоттенхэма" Бентанкур опубликовал пост в соцсетях

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Уругвая Родриго Бентанкур, потерявший сознание по ходу первого полуфинального матча Кубка Английской лиги против "Ливерпуля", опубликовал новый пост в социальных сетях.
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