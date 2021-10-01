Кто проповедь читать захочет людям, тот жрать не должен слаще, чем они

Театр абсурдаРелигияКто проповедь читать захочет людям, тот жрать не должен слаще, чем они Василий Романенко Есть в Чувашии православный храм блаженной Ксении Петербургской.Вернуться к статье3613НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNnyhaвот именно.....Православный Коммунист Православный КоммунистСАТАНА РОМАН !!! ВАЩЕ ПАСТЬ ОТКРЫВАТЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА !!!! https://www.youtube.com/watch?v=XSCE6aaJQUoЛеший ДремучийНи разу не корыстный, не лживый и не шкурный гундяев вместе со всей своей светлохристовой пристяжью порвется от натуги, только ни в жисть не догонит по роскоши и наглому чванству своих старших подельников из кооператива "сказочного".tuor elvenknightsРпц уже не вестники религии, а коммерческая организация по зарабатыванию денег. Верю в бога, но не в церковь.Yak VitУ аФФторши (или, по-модному, авторки) канала из публикации в публикацию прослеживается явное следование политике вашингтонского обкома. Так, до последних выборов ни дня (!) не проходило без её вбросов на канале о "распрекрасной жизни" в "великолепной" СССРии. Что ни публикация - то восхваление совеЦЦкой жизни, замазываение недостатков и раскручивание недовольства нынешним положением вещей. Как-то авторка даже опубликовала статеец, в котором... возвеличивала 90-е годы! 🤦♂️ Писала, мол, вот в 90-е всё ещё работало (по инерции) от СССР, и у нас-де тогда ещё "оставалась надежда", а щассс, понимаешь, и надежды уже йок! 😏 После выборов у работодателей авторки, которые ей платят её 30 иудиных сребренников, т.е. в вашингтонском обкоме, видать, наступило дикое разочарование их результатами: коммуниЗДам не удалось набрать весомого большинства в Думе, и ЕР сохранила конституционное большинство. Поэтому авторка, по велению своих кураторов, моментально разразилась здесь статейцем о том, что зюгалка, видите ли, является тормозом партии и вообще б его надо бы сменить! 😏 Теперь вот её науськали на Патриарха, да и по сути всё Православие! Кураторам они - как кость в горле! Мешают, понимаешь, внедрять в сознание россиян "прогрессивные" ценности заднеприводных! 🤬. В который раз уже пытаюсь достучаться до разума этой продажной авторки. Помни о судьбе Иуды, дрянь! Или это для авторки слишком абстрактно, было давно и вообще она в это не верит, да? Так посмотри, как пиндосики - хозяева твои, авторка, - обошлись с лояльными им афганцами! Посмотри кадры бегства своих хозяев из Афгана, когда поверившие им местные иуды в отчаянии цеплялись за шасси улетающих самолётов, падая горстями с высоты на землю, которую они предали! Посмотри, как они кинули Францию, словно дешёвую использованную шлюху! Эти истории произошли не так давно, как история с Иудой, но не менее поучительные! Хватит уже брехать, как шавка! Одумайся! Прекращай вредить!Игорь ТихоновЯк, почитай Новый завет, притчу об Иисусе и богатом юноше.. Может мозги прочистятся, хотя у таких, как ты они отсутствуют и прочищать нечего.Валерий ХолодокЗдравствуйте, Yak Vit. По моему Вы всё же перепутали Религиозное Учение и служителей, давших обещание бескорыстно служить людям на этом поприще. Удачи в осмыслении и всего доброго.Александр ПавловНичего он не перепутал. Он собирает минусики, которые мы ему ставим, за которые ему и платят.Валерий ХолодокЗдравствуйте, Александр. И всё же, давайте не будем погружаться в цинизм, может Человек правда не понимает отличия основ Религии и тех, кто, собственно говоря, является частью нашего с Вами общества людей, брошенного в 90 годы в Молох(Есть мнение, что «молох» значит «царь», и это не имя собственное, а титул, которым традиционно наделяли языческих богов) потребления. Всего доброго.HotRSПерестаньте плодить фейки. Вот ссылка на книгу Бжезинского, из которой, якобы, взята цитата http://lib.ru/POLITOLOG/AMERICA/bzhezinskij.txt Нет там такого. И насчет Бильдта. Вы в курсе, кто такие декаденты? Декадентство это упадничество. На Западе никто, как раз, не признаёт себя декадентами. Не стоит "творчество" малограмотного и необразованного человека, владеющего элементарными навыками работы с графическими редакторами, выставлять как доказательство.Игорь КузнецовНе следует путать монаха с церковнослужителем. В церковь всегда несли верующие дары и это традиция. После ВОСР все ценности церкви были национализированы и их продавали на Запад в обмен на продовольствие и оборудование. Тогда это помогло пережить постреволюционное время и гражданскую войну. Другое дело вопрос нравственности священнослужителей, но это отдельный вопрос.Игорь ТихоновОб этом (нравственности) в статье как раз и речь.Валерий ХолодокЗдравствуйте, Игорь. На мой взгляд, в том то и дело, что падение нравственности в обществе начинается со смещения Окна Овертона в безнравственность тех, кто по своему желанию, без принуждения дал клятву бескорыстно служить вере Православной и людям на этом поприще. Именно здесь находится голова той рыбы, которая гниет, совершенно не мешая простым смертным погружаться всё более и более в общество потребления, вместо того, как СЛОВОМ и ДЕЛОМ понуждать к НРАВСТВЕННОСТИ высшие эшелоны власти в Государстве Российском. Удачи и всего доброго.Игорь КузнецовВалерий, я не хочу выступать на стороне тех служителей Церкви, которые "выпячивают" своё богатство и живут по нормам "общества потребления". В 90-х сам был свидетелем как "братва" жертвовала на Храм Божий, и их пожертвования принимались. Освещали БМВуху, брызгали "святой водой"... Но это не значит что надо разрушать православную веру в людях. Не будет в гражданах Веры, начнётся раздрай "в Государстве Российском". Удачи Вам в делах тоже пожелаю.Валерий ХолодокДоброго дня. По моему глубокому убеждению: все основные Религиозные Вероисповедания принадлежат к Единому Корню осознания Высших Сил Природы. Просто, то, что давалось раньше избранным Посвященным, сейчас можно найти в научных исследованиях, но, в силу не знания, по разным причинам, люди тяготеют к разным конфессиям, что вносит огромный разлад между ними в наш проСВЕЩенный век: "Из точки Света, что в Уме Бога, Пусть Свет струится в умы людей. Да сойдет Свет на Землю. Из точки Любви, что в Сердце Бога, Пусть Любовь струится в сердца людей. Да вернется Христос на Землю. Из центра, где Воля Бога известна, Пусть Цель направляет малые воли людей - Цель, зная которую, служат Учителя. Из центра, что мы называем родом человеческим, Пусть План Любви и Света осуществится, И запечатана будет дверь, за которой зло. Да восстановят Свет, Любовь и Могущество — План на Земле.! И всё же необходимо, думаю, привести обоснование данного ПРИЗЫВА: «Приведенный выше Призыв, или Молитва, принадлежит не какому-либо человеку или группе, но всему Человечеству. Красота и сила этого Призыва кроются в его простоте и в изложении им определенных Главных истин, которые все люди естественно, по своей природе, разделяют, а именно: истины существования основополагающего Познающего Существа, - мы Его неопределенно называем Богом; истины, что движущей силой Вселенной является Любовь, стоящая за всем внешним; истины, что на Землю пришла великая Индивидуальность, называемая христианами Христом, и воплотила эту Любовь в понятной нам форме; истины, что как Любовь, так и Познание являются следствиями того, что называется Волей Бога, и наконец, той очевидной истины, что только через само Человечество может осуществляться Божественный План». Всего наилучшего.Семенков АлександрОбщаюсь с Богом НАПРЯМУЮ. Гундоса на дух не переношу. ПАТРИАРХ ТАКИМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖЕН. То, что власть наша вороватая (ская), - знают все, только не все верят. Власть ходит в церковь, - так сейчас модно. Вот только не пойму, она ходит туда грехи замаливать или делиться? Видя, как живёт ОСНОВНАЯ МАССА церковнлслужителей и то что власть НЕ ПЕРЕСТАЁТ ВОРОВАТЬ складывается ВПЕЧАТЛЕНИЕ, что и власть, и церковь ОДНИМ МИРОМ МАЗАНЫ. Да и история христианства это тоже подтверждает. Так что заголовок статьи-то ПРАВИЛЬНЫЙ!!!SamariumДааа.... что-то лицо этого шефа от РПЦ по своим габаритам и близко не стояло с ликом ИИсуса... Часики, яхты и прочая белиберда это, очевидно, дар Божий... Проповеди его... кто же их сейчас слушает, а тем более верит им... Бог должен быть у каждого в сердце его и жить следует по заповедям Божьим... а все остальное.. сами знаете от кого.Игорь ТихоновНасчет общения НАПРЯМУЮ... Иисус отвечая на вопрос о храмах сказал "Где двое или трое соберутся вместе во имя Мое, там и Я среди них"... Согласен с Вами, хотя и атеист.igor vasiljewНе помню кто сказал,что самые неверующие люди это священно служители. Похоже это правда,хотя и не все,конечноВалентин КравченкоВ Советские времена церковь служила для народа а сейчас едросам и другой нечисти.Николай Черкашинв советское время церковь мирилась со временем,а сейчас отпускает грехи шулерам, бандитам и убийцамАРАлескендер РамазановБеда любой церковной власти в том,что она смыкается со светской. Пусть живут,как им дано, но на свои доходы, а не на государственные! А так,как есть, то Спаси и Сохрани от нового октября 1917. На этот раз порвут на кусочки без указания сверху. Такой уж у нас менталитет. Кстати, вот октябрь 1917, он от Бога был за грехи или от кого? И пошел патриарх в народ, и проповедовал Царствие Божие, и такое в ответ услышал...Николай ЧеркашинОтец Кирилл, будучи саном ниже, был более приземлённым и человечным. Что с ним случилось сейчас?Дмитрий ДемочкинЭто вы о каком Кирилле? Который сигаретами и водкой торговал?Ино планетянкаAlex shaburДа уж... Вера во Всевышнего, конечно от всех этих безобразий слабее не стала, но вот в храмы идти не хочется. Особенно противно смотреть телетрансляции Пасхи. Патриарх и иже с ним ведут себя, как Киркоров на концертах - постоянные переодевания. Да ладно-бы из рубища в рубище. А здесь и золотое-серебряное шитье, и каменья, и жемчуга. Стыдно братия. Стыдно и не хорошо.Таисия ИвановаА ведь думают, что никто этого не видит или не понимают....Народ все видит,...противно, ей богу.....АлександрЦерковнослужители в большинстве своем всегда крутились вокруг богатыхПавелЗзаварзинРелигия - опиум для народа!!!Дмитрий ДемочкинА я почему то верю, что он и есть Япончик! https://vk.com/wall-153709406_625?z=photo-153709406_457239562%2Fwall-153709406_625ТАТЬЯНА ПЯТОВА (Лошакова)Даже комментарии не нравятсяЭдуард Николаевтак получается у одних на земле блат , а там в роде бы для ни ад, а другим рай обещают , но потомИно планетянкаНаталья СериковаНе в бровь , так в глаз!!!Александр ДенисовВолею судеб на этой неделе был на экскурсии в духовной академии в СПб, ну это как раз то место где Гундяев стал попом, причем как Ленин, экстерном, это кстати. Так почти все встреченные ученики или из евреев, или прочих армяно-грузин, все чернявые. И вот эти пастыри, типа, паству будут пасти. А может прав был Петр Первый, что гонял он этих лентяев.Юрий ПережогинМы пальцами показывать не будем, Но многие ли помнят в наши дни: Кто проповедь прочесть желает людям, Тот жрать не должен слаще, чем они. Автор - сценарист, писатель, бард Евгений Агранович. Самые известные его песни - «От героев былых времен не осталось порой имен» из фильма «Офицеры», «Ах, Одесса, жемчужина у моря», «Я в весеннем лесу пил березовый сок.» А народ уверен – Пушкин написал про проповедь. Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/26838/3879409/Комментировать
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