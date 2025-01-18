Россия и Иран договорились о контроле над вооружениями

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. РФ и Иран договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечениям международной безопасности, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, текст которого опубликован на сайте Кремля.