Россия и Иран договорились о контроле над вооружениями

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. РФ и Иран договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечениям международной безопасности, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, текст которого опубликован на сайте Кремля.
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