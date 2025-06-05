Французские истребители Mirage 2000 нарисовали над Черным морем кривой трезубец

Патруль французских истребителей Mirage 2000 совершил демонстрационный полет над Черным морем. Очертания его маршрута напомнили трезубец с украинского герба, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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