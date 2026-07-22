Страна и люди
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Страна и люди

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NYP: Хантер Байден пытается заработать на продаже картин на фоне долгов

NYP: Хантер Байден пытается заработать на продаже картин на фоне долгов

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер пытается продать за $54 тыс. свои картины. Об этом сообщила газета The New York Post, ссылаясь на источники.

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