Коммунальщики Салехарда за март вывезли с улиц 128 тысяч кубометров снега

За первый месяц весны коммунальщики вывезли с улиц и дворов Салехарда 128 тысяч кубометров снега. За март очистили больше 180 придомовых территорий, сообщил начальник отдела энергетики и мониторинга городского управления ЖКХ Владимир Булыгин.
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