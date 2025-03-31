Коммунальщики Салехарда за март вывезли с улиц 128 тысяч кубометров снега

За первый месяц весны коммунальщики вывезли с улиц и дворов Салехарда 128 тысяч кубометров снега. За март очистили больше 180 придомовых территорий, сообщил начальник отдела энергетики и мониторинга городского управления ЖКХ Владимир Булыгин.