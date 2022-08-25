Британский RC-135W и RQ-4A Global Hawk ВВС США, следящие за Крымом, можно увидеть из Ялты

Самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W ВВС Великобритании и американский БПЛА RQ-4A Global Hawk, осуществлявшие слежку за Крымским мостом, настолько приблизились к полуострову, что накануне их можно было наблюдать из Ялты, сообщает портал "Avia.