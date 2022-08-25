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Британский RC-135W и RQ-4A Global Hawk ВВС США, следящие за Крымом, можно увидеть из Ялты

Британский RC-135W и RQ-4A Global Hawk ВВС США, следящие за Крымом, можно увидеть из Ялты

Самолёт радиоэлектронной разведки RC-135W ВВС Великобритании и американский БПЛА RQ-4A Global Hawk, осуществлявшие слежку за Крымским мостом, настолько приблизились к полуострову, что накануне их можно было наблюдать из Ялты, сообщает портал "Avia.

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