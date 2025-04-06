Церковные праздники апреля 2025 года: традиции, значение и дата празднования Ирина ВальковаАпрель — это месяц, когда верующие православные христиане отмечают ряд значимых церковных праздников, каждый из которых наполнен глубоким духовным смыслом и важностью.
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