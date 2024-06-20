Пирог из слоёного дрожжевого теста с сыром

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Пирог, приготовленный из слоёного дрожжевого теста с сыром, - простая, быстрая и очень вкусная выпечка для вашего стола.