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Кадры первого полета серийного самолета МС-21

Кадры первого полета серийного самолета МС-21

Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 выполнил дебютный полет. Кадры публикует Ростех. «В ходе полета, который продолжался один час 23 минуты на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км/ч, проверены устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолета», – говорится в сообщении.

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