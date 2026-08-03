Кадры первого полета серийного самолета МС-21

Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 выполнил дебютный полет. Кадры публикует Ростех. «В ходе полета, который продолжался один час 23 минуты на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км/ч, проверены устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолета», – говорится в сообщении.