Не экономишь – „помощь по счетчику” не получишь. Бузу: Призываем граждан снижать потребление энергии

Правительство увеличило сумму компенсаций за электроэнергию и тепло начиная с января. Изменения произошли после того, как Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило более высокие тарифы.
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