Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Убийц освобождают и отправляют на СВО, а тут боевой генерал и сидит на гос. харчах! Это что справедливо?Военный суд в Мос...
  • Ирина Некрасова
    С этими Госуслугами в постель к людям скоро залезут уже. Ничего личного у людей не осталось - все граждане под колпак...Депутат Буцкая вы...
  • Ирина Некрасова
    Россия предпринимает активные действия! Четвертый год! Не ставила б ей НАТО палки в колеса, давно бы никто не погибал...Трамп: РФ нужно д...

Депутат Немкин: установка PIN-кода на SIM-карту защитит от кражи кодов от банков

Депутат Немкин: установка PIN-кода на SIM-карту защитит от кражи кодов от банков

Если на SIM-карту не установлен PIN-код, мошенник, получив к ней физический доступ, может вставить ее в другой телефон и получить доступ к SMS-сообщениям, в том числе кодам подтверждения от банков и других сервисов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх