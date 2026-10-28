Не единожды ранее в обзорах германских крейсеров и эсминцев я уже отмечал их некую оригинальность. И ведь действительно, это были нетривиальные творения конструкторского разума, отличавшиеся от всего, что ходило и плавало по морям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Это не дешевый квасной патриотизм, это патриотизм, ценой домиков на берегу Средиземного моря. Как у депутата «Единой России» Затулина
- «Выкинули» с работы сняв на камеру: как увольняли врача, которая рассказала горькую правду о том, как в России «хоронят» медицину
- Государство, нам надо поговорить. Людям всё труднее, а объяснений всё меньше
Свежие комментарии
- Германия готовитс...
- Германия готовитс...
- Апокалипсис за Кр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым