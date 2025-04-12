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Взрослые и юные пограничники Ноябрьска отправились в культурно-познавательную поездку

Взрослые и юные пограничники Ноябрьска отправились в культурно-познавательную поездку

772 К себе в гости их пригласил Союз пограничников Муравленко. Воспитанники ноябрьской учебно-пограничной заставы примут участие в открытии молодёжного форума «КОДRЭД», посетят краеведческий музей, посмотрят спектакль «Гвардии любовь», возложат цветы к объектам воинской доблести.

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