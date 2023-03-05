«Пусть порадуются»: Пугачева высказалась о «лишении гражданства» Израиля

После долгого молчания в прессе, певица решила разом прояснить все слухи вокруг ее персоны. После того как Алла Пугачева уехала за границу со своим мужем Максимом Галкиным и детьми, она абсолютно перестала выходить на контакт с журналистами.
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