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«Пусть порадуются»: Пугачева высказалась о «лишении гражданства» Израиля

После долгого молчания в прессе, певица решила разом прояснить все слухи вокруг ее персоны. После того как Алла Пугачева уехала за границу со своим мужем Максимом Галкиным и детьми, она абсолютно перестала выходить на контакт с журналистами.

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