Министр Сербии по вопросам семьи заявила о глубоком кризисе в ЕС

Евросоюз переживает глубокий кризис и сталкивается с серьёзными вызовами, в связи с чем вступление Сербии в ЕС теряет смысл, заявила министр по вопросам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски.
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