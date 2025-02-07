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Закрытие USAID Трампом может привести к катастрофическим последствиям, предупредили сотрудники агенства

Закрытие USAID Трампом может привести к катастрофическим последствиям, предупредили сотрудники агенства

Решение президента США Дональда Трампа закрыть Агентство США по международному развитию (USAID) может иметь серьёзные последствия, сравнимые с выводом войск из Афганистана, считают сотрудники агентства и высокопоставленные чиновники.

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