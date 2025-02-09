Кто пытается «убить» дипломатию в мире

Сегодня дипломатия находится под колоссальным давлением тех, кто не заинтересован в поддержании принципа равенства между государствами и тем самым прямо или косвенно убивает потенциал межгосударственных переговоров.
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