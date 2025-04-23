Reuters рассказало о создании системы расчётов российских банков с Китаем под условным названием China Track

Чтобы снизить «заметность» операций для западных регуляторов и риск вторичных санкций. Крупные российские банки создали систему расчётов для торговли с Китаем под условным названием China Track, рассказали источники Reuters.
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