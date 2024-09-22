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Царьград

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Власти поселка ввели карантин из-за бешенства в двух поселках

Власти поселка ввели карантин из-за бешенства в двух поселках

Из-за лис в двух кузбасских поселках бешенством заразились собаки.Сразу в двух кузбасских поселках власти региона установили карантин по бешенству.

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