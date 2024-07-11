Благодаря решению Александра Беглова о закупке музейных предметов, мемориальные вещи писателя Виталия Бианки останутся в Петербурге

Их приобретет себе в фонды Государственный литературный музей «ХХ век» В парке «Россия – моя история» на выставке «Мой Петербург» состоялась встреча губернатора Александра Беглова с руководителями музеев, которые находятся в ведении администрации города.
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