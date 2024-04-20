Почему Иордания сбивала ракеты Ирана во время атаки на Израиль?

Хороший вопрос: а действительно, почему иранские дроны и ракеты сбивали летчики Иордании? И, что еще хуже, в этом участвовали также и королевские ВВС Саудовской Аравии, а радиолокационные установки ОАЭ передавали координаты летящих ракет Израилю.