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В список Forbes попали три металлургических холдинга из Свердловской области

В список Forbes попали три металлургических холдинга из Свердловской области

Составители рейтинга сравнивали предприятия по чистой прибылиТри металлургических компании из Свердловской области попали в первую сотню списка Forbes по чистой прибыли.

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